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159 новых случаев коронавируса подтверждены в Калужской области за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2021 18:20 0 818
159 новых случаев коронавируса подтверждены в Калужской области за сутки

В Калужской области в субботу, 16 января, подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 638, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 157 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 21 579 калужан.

В списке умерших теперь 201 человек. За последние сутки подтвердили три новых летальных случая - скончались 64-летний Козельского района, 60-летний пациент из Жиздринского района и 65-летний заболевший из Калуги.

Изначально, напомним, федеральный оперативный штаб сообщал об 11 смертях в Калужской области за сутки. Однако позже калужский Минздрав заявил, что эта информация появилась по ошибке.

На лечении остаются 1858 человек.

В 17 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 350 (+6 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 153 (-4),
  • Боровский район – 114 (-4),
  • Кировский район – 109 (-6),
  • Козельский район – 103 (-8),
  • Малоярославецкий район – 96 (-13),
  • Жуковский район – 91 (-4),
  • Людиновский район – 88 (-2),
  • Дзержинский район – 79 (-2),
  • Ферзиковский район – 76 (+2),
  • Сухиничский район – 72 (+2),
  • Бабынинский район – 65 (+2),
  • Тарусский район – 58 (+2),
  • Думиничский район – 53 (-1),
  • Перемышльский район – 50 (+2),
  • Юхновский район – 47 (+3),
  • Жиздринский район – 39 (+2),
  • Медынский район – 33 (+3),
  • Спас-Деменский район – 28 (+2),
  • Мещовский район – 26 (+1),
  • Мосальский район - 25 (+1),
  • Износковский район – 24 (+2),
  • Хвастовичский район – 24 (+4),
  • Ульяновский район – 20 (+3),
  • Барятинский район – 18 (+3),
  • Куйбышевский район – 17 (+3).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 января 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 января 2021 года.

Тем временем

Массовая вакцинация от коронавируса в Калужской области начнется 18 января. Записаться может любой желающий. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2021 18:20 0 818
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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