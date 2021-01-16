159 новых случаев коронавируса подтверждены в Калужской области за сутки
В Калужской области в субботу, 16 января, подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 638, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 157 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 21 579 калужан.
В списке умерших теперь 201 человек. За последние сутки подтвердили три новых летальных случая - скончались 64-летний Козельского района, 60-летний пациент из Жиздринского района и 65-летний заболевший из Калуги.
Изначально, напомним, федеральный оперативный штаб сообщал об 11 смертях в Калужской области за сутки. Однако позже калужский Минздрав заявил, что эта информация появилась по ошибке.
На лечении остаются 1858 человек.
В 17 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 350 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 153 (-4),
- Боровский район – 114 (-4),
- Кировский район – 109 (-6),
- Козельский район – 103 (-8),
- Малоярославецкий район – 96 (-13),
- Жуковский район – 91 (-4),
- Людиновский район – 88 (-2),
- Дзержинский район – 79 (-2),
- Ферзиковский район – 76 (+2),
- Сухиничский район – 72 (+2),
- Бабынинский район – 65 (+2),
- Тарусский район – 58 (+2),
- Думиничский район – 53 (-1),
- Перемышльский район – 50 (+2),
- Юхновский район – 47 (+3),
- Жиздринский район – 39 (+2),
- Медынский район – 33 (+3),
- Спас-Деменский район – 28 (+2),
- Мещовский район – 26 (+1),
- Мосальский район - 25 (+1),
- Износковский район – 24 (+2),
- Хвастовичский район – 24 (+4),
- Ульяновский район – 20 (+3),
- Барятинский район – 18 (+3),
- Куйбышевский район – 17 (+3).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 января 2021 года.
Тем временем
Массовая вакцинация от коронавируса в Калужской области начнется 18 января. Записаться может любой желающий. Подробности.
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