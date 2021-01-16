159 новых случаев коронавируса подтверждены в Калужской области за сутки

В Калужской области в субботу, 16 января, подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 638, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 157 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 21 579 калужан.

В списке умерших теперь 201 человек. За последние сутки подтвердили три новых летальных случая - скончались 64-летний Козельского района, 60-летний пациент из Жиздринского района и 65-летний заболевший из Калуги.

Изначально, напомним, федеральный оперативный штаб сообщал об 11 смертях в Калужской области за сутки. Однако позже калужский Минздрав заявил, что эта информация появилась по ошибке.

На лечении остаются 1858 человек.

В 17 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 350 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 153 (-4),

Боровский район – 114 (-4),

Кировский район – 109 (-6),

Козельский район – 103 (-8),

Малоярославецкий район – 96 (-13),

Жуковский район – 91 (-4),

Людиновский район – 88 (-2),

Дзержинский район – 79 (-2),

Ферзиковский район – 76 (+2),

Сухиничский район – 72 (+2),

Бабынинский район – 65 (+2),

Тарусский район – 58 (+2),

Думиничский район – 53 (-1),

Перемышльский район – 50 (+2),

Юхновский район – 47 (+3),

Жиздринский район – 39 (+2),

Медынский район – 33 (+3),

Спас-Деменский район – 28 (+2),

Мещовский район – 26 (+1),

Мосальский район - 25 (+1),

Износковский район – 24 (+2),

Хвастовичский район – 24 (+4),

Ульяновский район – 20 (+3),

Барятинский район – 18 (+3),

Куйбышевский район – 17 (+3).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 января 2021 года.

Тем временем

Массовая вакцинация от коронавируса в Калужской области начнется 18 января. Записаться может любой желающий. Подробности.

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