В 23 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 12 января, подтвердили 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 012, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 20 972 калужанина.

В списке умерших по-прежнему 193 человека. За последние сутки новых смертей не было.

На лечении остаются 1847 человек.

В 23 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 331 (+2 к предыдущему дню),

Обнинск – 158 (-2),

Боровский район – 124 (-6),

Кировский район – 109 (0),

Козельский район – 106 (+1),

Малоярославецкий район – 100 (+2),

Жуковский район – 98 (+4),

Людиновский район – 91 (+3),

Дзержинский район – 86 (+5),

Ферзиковский район – 71 (+7),

Сухиничский район – 68 (+7),

Бабынинский район – 62 (+3),

Тарусский район – 51 (+3),

Думиничский район – 49 (+4),

Перемышльский район – 43 (+5),

Юхновский район – 38 (+2),

Жиздринский район – 36 (+3),

Медынский район – 33 (+2),

Спас-Деменский район – 29 (+2),

Мещовский район – 28 (+2),

Мосальский район - 27 (+2),

Износковский район – 25 (+2),

Хвастовичский район – 24 (+2),

Ульяновский район – 22 (+2),

Барятинский район – 20 (+2),

Куйбышевский район – 18 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 января 2021 года.

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