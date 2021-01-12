В 23 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 12 января, подтвердили 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 012, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 20 972 калужанина.
В списке умерших по-прежнему 193 человека. За последние сутки новых смертей не было.
На лечении остаются 1847 человек.
В 23 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 331 (+2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 158 (-2),
- Боровский район – 124 (-6),
- Кировский район – 109 (0),
- Козельский район – 106 (+1),
- Малоярославецкий район – 100 (+2),
- Жуковский район – 98 (+4),
- Людиновский район – 91 (+3),
- Дзержинский район – 86 (+5),
- Ферзиковский район – 71 (+7),
- Сухиничский район – 68 (+7),
- Бабынинский район – 62 (+3),
- Тарусский район – 51 (+3),
- Думиничский район – 49 (+4),
- Перемышльский район – 43 (+5),
- Юхновский район – 38 (+2),
- Жиздринский район – 36 (+3),
- Медынский район – 33 (+2),
- Спас-Деменский район – 29 (+2),
- Мещовский район – 28 (+2),
- Мосальский район - 27 (+2),
- Износковский район – 25 (+2),
- Хвастовичский район – 24 (+2),
- Ульяновский район – 22 (+2),
- Барятинский район – 20 (+2),
- Куйбышевский район – 18 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 января 2021 года.
Опубликованы новые данные по вакцинации от коронавируса в Калужской области.
Тем временем
На новогодних каникулах в нашем регионе снизился охват тестированием на коронавирус. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!