В Калужской области за сутки 162 человека заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 162 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных за весь период пандемии выросло до 23 012, сообщили во вторник, 12 января, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 20 972 калужанина.

В списке умерших по-прежнему 193 человека. Новых случаев за сутки не было.

На лечении остаются 1847 человек.

По всей России за сутки выявлены 22 934 случая коронавируса. За весь период - 3 448 203. Выписано – 2 825 430. За последние сутки умер 531 человек, за все время – 62 804.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 12 января 2021 года.

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