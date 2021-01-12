В Калужской области за сутки 162 человека заразились коронавирусом
В Калужской области за последние сутки подтвердили 162 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных за весь период пандемии выросло до 23 012, сообщили во вторник, 12 января, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 20 972 калужанина.
В списке умерших по-прежнему 193 человека. Новых случаев за сутки не было.
На лечении остаются 1847 человек.
По всей России за сутки выявлены 22 934 случая коронавируса. За весь период - 3 448 203. Выписано – 2 825 430. За последние сутки умер 531 человек, за все время – 62 804.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 12 января 2021 года.
Опубликованы новые данные по вакцинации от коронавируса в Калужской области.
Тем временем
На новогодних каникулах в нашем регионе снизился охват тестированием на коронавирус. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!