В Калужской области 944 человека привились от коронавируса

На 11 января в Калужскую область поступило 1 692 вакцины от коронавируса «Спутник V», привито 944 человека, из них 774 – медицинские работники, 68 – социальные работники, 102 человека – работники системы образования. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал министр здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ.

Проведено исследование на антитела у 4 564 человек, из них 2 328 – подлежат вакцинации. У 2236 есть антитела. В области работают 12 прививочных кабинетов.

На заседании также шла речь о работе по вводу в эксплуатацию лаборатории в областной клинической больнице. По информации министра здравоохранения, частичные поставки оборудования начнутся уже на этой неделе.

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