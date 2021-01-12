В Калужской области тестирование на коронавирус снизилось на новогодних каникулах

В Калужской области по состоянию на 10 января охват тестированием на коронавирус составил 152,08 на сто тысяч населения, в целом проведено свыше 381 тысячи лабораторных исследований.

По сообщению министра здравоохранения Алана Цкаева, в праздничные дни наблюдалось снижение тестирования населения на коронавирусную инфекцию. В среднем с 31 декабря по 10 января проведено 13 816 тестов. По его словам, это связано с недостаточным количеством отбора проб сотрудниками медицинских организаций и закрытием на 1-2 дня частных лабораторий.

Заместитель губернатора Константин Горобцов поручил министерству здравоохранения области разобраться в сложившейся ситуации и скоординировать работу медучреждений и лабораторий для более эффективного проведения тестирования населения.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.