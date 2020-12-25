В Калужской области за сутки еще три человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтверждены еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв ковида достигло 158, сообщили KP40 в пятницу, 25 декабря, в федеральном оперативном штабе.

В декабре в нашем регионе скончались от ковида уже 47 человек. Летальные случаи фиксируются едва ли не каждый день.

Также выявлено 169 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в регионе выросло до 20 026.

Выздоровел за сутки 161 калужанин. За все время пандемии с вирусом справился 18 712 человек.

На лечении остается 1156 пациентов с ковидом.

По всей России за сутки выявлено 29 018 случаев коронавируса. За весь период - 2 992 706. Выписано – 2 398 254. За последние сутки умерли 563 человека, за все время – 53 659.





Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 декабря 2020 года.

Тем временем

В Калужской области 31 декабря объявили выходным, но этот день многим придется отработать 26 декабря. Детские сады в последний день года работать не будут. Подробности.

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