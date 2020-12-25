В Калужской области детские сады закроются 30 декабря

Как мы уже рассказывали, в Калужской области госслужащим перенесли рабочий день с 31 декабря на субботу, 26 декабря. Соответствующее распоряжение 24 декабря подписал губернатор Владислав Шапша. Остальным организациям и компаниям рекомендовано поступить так же.

Однако у многих калужан возникли вопросы. У кого-то уже есть планы на выходные, кто-то ранее отработал 31 декабря, кто-то наоборот точно будет работать в последний день года. И что будет при этом с детскими садами?

- Конечно, круто, что 31 объявили выходным, - пожаловалась одна из калужанок губернатору на его странице в соцсети. - Я рукоплещу и радуюсь за госработников и тех, кто работает по бюджетному графику. Но как же те, кто работает посменно? Как быть родителям, кто работает на заводах и в магазинах? Сады отдыхают, родители должны идти в смену, а ребенок четырех лет должен один дома оставаться? Спасибо нашему правительству за это!

Ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области. Там подтвердили, что 31 декабря детские сады работать не будут. 30 декабря – последний рабочий день. Вновь они откроются 11 января 2021 года.

- Детские сады тоже получили нерабочий день, - подчеркнули в министерстве. - Понятно, что это неудобно для некоторых родителей, но сады работали в течение всего года, не закрывались на карантин, принимали дежурные группы. Не думаем, что выходной в этот день заслуживает упрека.

А вот 26 декабря родители могут привести малышей, но для этого нужно в пятницу предупредить воспитателей.