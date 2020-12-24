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В Калужской области рабочий день перенесут с 31 на 26 декабря

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 24.12.2020 14:41 19 6775
В Калужской области рабочий день перенесут с 31 на 26 декабря

После рекомендаций президента в Калужской области 31 декабря 2020 года объявлено выходным днем. 23 декабря об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША. В четверг, 24 декабря, опубликовано распоряжение правительства №187-р «Об организации в Калужской области рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года».

Согласно этому документу, рабочий день государственных служащих переносится с 31-го на субботу, 26 декабря.

- Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, лиц, замещающих государственные должности Калужской области, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области и иные должности в исполнительных органах государственной власти Калужской области, с предоставлением им дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных статьями 113, 153 Трудового кодекса Российской Федерации, - говорится в тексте распоряжения.

Что касается всех остальных работников, то руководителям организаций рекомендовано рассмотреть возможность аналогичного переноса рабочего дня - с 31-го на 26-е декабря.

Распоряжение уже вступило в силу.

Полный текст распоряжения правительства Калужской области №187-р «Об организации в Калужской области рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года»:

 

Полный текст распоряжения правительства Калужской области №187-р «Об организации в Калужской области рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года»:

Как будут работать детские сады, в правительстве пока не рассказали.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 24.12.2020 14:41 19 6775
Тэги: общество новый год владислав шапша
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