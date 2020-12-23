В Калужской области 31 декабря объявили выходным днем

В Калужской области 31 декабря 2020 года объявлено выходным днем. Вечером в среду об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Сегодня на первом заседании обновленного Государственного совета РФ Глава государства Владимир Путин поддержал идею партии «Единая Россия» сделать 31 декабря выходным днем по всей России и рекомендовал регионам принять такие решения, - написал Шапша на своих страницах в соцсетях. - В Калужской области оно принято!

Каким именно документом это будет оформлено и в каком виде, пока не сообщается. Вероятно, постановление будет опубликовано уже в четверг, 24 декабря.

Напомним, ранее мы сообщали, что Путин рекомендовал последний день года объявить выходным. Однако решение должны принять региональные власти.

Также Шапша, который ранее вошел в состав Госсовета, рассказал, что одобрена инициатива двойных выплат врачам за работу с коронавирусом во время новогодних праздников.

- Новый состав Госсовета был сформирован Главой государства несколько дней назад, - рассказал губернатор. - Меня включили в его состав. Сегодня принял участие в его первом заседании, которое было совмещено с Советом по стратегическому развитию и нацпроектам. Главная тема обсуждения - достижение национальных целей до 2030 года. Владимир Путин подчеркнул, что мы не должны замыкаться на преодолении последствий коронавирусной пандемии, для этого уже есть ресурсы и инструменты. На первом плане «повестка развития»: системные решения, которые напрямую влияют на увеличение доходов граждан, повышение качества и доступности здравоохранения и образования, создание новых рабочих мест, благоприятных условий для инвестиций и предпринимательства, развития инфраструктуры. То есть что не на бумаге, а в реальности меняет жизнь людей к лучшему.