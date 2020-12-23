Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем

Президент России Владимир Путин считает, что последний день 2020 года должен быть объявлен выходным. Такую рекомендацию он дал властям регионов в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду, 23 декабря.

Тему поднял депутат Сергей Неверов. Он предложил взять пример с субъектов, где 31 декабря 2020 года уже объявлено выходным днем.

- Ну, отдыхать - не работать, у нас праздников много, одним больше, одним меньше, наверное, от нас не убудет, - цитирует президента «Российская газета».

Он признал, что работа в последний день года «уже очень своеобразная, мягко говоря».

- Конечно, следует это поддержать, - сказал Путин. - В соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня, поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, в которых это решение еще не принято, сделать это.

Напомним, в начале декабря правительство Калужской области заявляло, что в нашем регионе 31 декабря 2020 года будет рабочим. Вероятно, после слов президента могут быть внесены какие-то изменения.