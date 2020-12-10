В Калужской области 31 декабря будет рабочим днем

Около 20 регионов России уже объявили о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 26 декабря. В этом списке, в частности, соседняя с нами Орловская область. Другие регионы наоборот четко заявили, что в последний день года нужно будет работать. А как в Калужской области?

- 31 декабря в этом году в нашем регионе будет сокращенным рабочим днем, - рассказали KP40 в четверг, 10 декабря, в правительстве Калужской области.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января 2021 года. А 31 декабря 2021 года уже официально объявлен выходным.

Уважаемые читатели, а как вы обычно проводите 31 декабря? Расскажите в комментариях!