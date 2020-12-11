На улице Кирова в Калуге к Новому году установили снеговиков-музыкантов

В четверг, 10 декабря, на улице Кирова в Калуге рядом с Домом музыки установили светящиеся фигуры снеговиков-музыкантов. Они расположились на краю тротуара.

Подобных снеговиков устанавливают в Калуге с 2013 года. Каждую зиму городские службы ищут им новое место. Ранее они уже стояли, в частности, на Старом Торге, Театральной площади, в сквере Ленина.

Снеговики у Дома музыки в Калуге.

Ранее различные светящиеся фигуры к Новому году установили в скверопарке, на площади Московской, в сквере Кирова, в парке культуры и отдыха, в сквере Воронина.

Праздник «Новогодняя столица России-2021» в Калуге откроется 12 декабря. Полная афиша размещена здесь.