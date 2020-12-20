В 14 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 20 декабря, подтвердили 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 19 176, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 161 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 17 905 калужан.
В списке умерших теперь 145 человек. За последние сутки подтвердили четыре новые смерти. Скончались 64-летний житель Боровского района, 62-летний житель Жиздринского района, 75-летний пациент из Обнинска и 82-летний житель Калуги..
На лечении остаются 1126 человек.
В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в пяти - снизилось, в семи - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 216 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 134 (-6),
- Кировский район – 95 (-14),
- Козельский район – 91 (-11),
- Боровский район – 70 (-2),
- Людиновский район – 65 (+1),
- Малоярославецкий район – 62 (+1),
- Дзержинский район – 52 (+3),
- Жуковский район – 51 (+5),
- Ферзиковский район – 35 (+1),
- Сухиничский район – 27 (+2),
- Тарусский район – 26 (+6),
- Думиничский район – 21 (-1),
- Мещовский район – 21 (0),
- Бабынинский район – 20 (+5),
- Жиздринский район – 19 (+1),
- Перемышльский район – 17 (0),
- Юхновский район – 17 (+3),
- Спас-Деменский район – 15 (0),
- Износковский район – 14 (0),
- Медынский район – 14 (+2),
- Хвастовичский район – 13 (+1),
- Ульяновский район – 10 (0),
- Мосальский район - 8 (0),
- Куйбышевский район – 7 (0),
- Барятинский район – 6 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 декабря 2020 года.
Ранее правительство Калужской области заявило, что в нашем регионе не планируется вводить новых ограничений. До этого в мессенджерах начали распространяться сообщения о локдауне.
Тем временем
Министерство образования и науки Калужской области опубликовало новые данные по коронавирусу в школах. Сколько учеников и учителей болеет? Подробности.
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