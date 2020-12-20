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В 14 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.12.2020 16:02 0 679
В 14 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 20 декабря, подтвердили 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 19 176, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 161 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 17 905 калужан.

В списке умерших теперь 145 человек. За последние сутки подтвердили четыре новые смерти. Скончались 64-летний житель Боровского района, 62-летний житель Жиздринского района, 75-летний пациент из Обнинска и 82-летний житель Калуги..

На лечении остаются 1126 человек.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в пяти - снизилось, в семи - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 216 (+3 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 134 (-6),
  • Кировский район – 95 (-14),
  • Козельский район – 91 (-11),
  • Боровский район – 70 (-2),
  • Людиновский район – 65 (+1),
  • Малоярославецкий район – 62 (+1),
  • Дзержинский район – 52 (+3),
  • Жуковский район – 51 (+5),
  • Ферзиковский район – 35 (+1),
  • Сухиничский район – 27 (+2),
  • Тарусский район – 26 (+6),
  • Думиничский район – 21 (-1),
  • Мещовский район – 21 (0),
  • Бабынинский район – 20 (+5),
  • Жиздринский район – 19 (+1),
  • Перемышльский район – 17 (0),
  • Юхновский район – 17 (+3),
  • Спас-Деменский район – 15 (0),
  • Износковский район – 14 (0),
  • Медынский район – 14 (+2),
  • Хвастовичский район – 13 (+1),
  • Ульяновский район – 10 (0),
  • Мосальский район - 8 (0),
  • Куйбышевский район – 7 (0),
  • Барятинский район – 6 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 декабря 2020 года.

Ранее правительство Калужской области заявило, что в нашем регионе не планируется вводить новых ограничений. До этого в мессенджерах начали распространяться сообщения о локдауне.

Тем временем

Министерство образования и науки Калужской области опубликовало новые данные по коронавирусу в школах. Сколько учеников и учителей болеет? Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.12.2020 16:02 0 679
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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