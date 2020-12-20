В Калужской области за сутки еще четыре человека скончались от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв ковида достигло 145, сообщили KP40 в воскресенье, 20 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Также выявлено 166 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе выросло до 19 176.

Выздоровел за сутки 161 калужанин. За все время пандемии с вирусом справились 17 905 человек.

На лечении остаются 1126 пациентов с ковидом.

По всей России за сутки выявлено 28 948 случаев коронавируса. За весь период - 2 848 377. Выписано – 2 275 657. За последние сутки умерли 511 человек, за все время – 50 858.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 декабря 2020 года.

Ранее правительство Калужской области заявило, что в нашем регионе не планируется вводить новых ограничений. До этого в мессенджерах начали распространяться сообщения о локдауне.

Тем временем

Министерство образования и науки Калужской области опубликовало новые данные по коронавирусу в школах. Сколько учеников и учителей болеет? Подробности.

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