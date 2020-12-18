В Калужской области одну школу и 60 классов закрыли из-за коронавируса
По состоянию на 18 декабря в Калужской области из-за коронавируса у учеников полностью закрыта одна школа, а также 60 классов в других школах. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.
- Наш мониторинг фиксирует снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников. Сейчас этот показатель на 19% ниже, чем в конце прошлой недели, - подчеркнули в министерстве. - Число заболевших коронавирусом школьников значительно снизилось. Подтверждённый диагноз COVID-19 имеют 24 ученика (по данным на 11 декабря - 32). Всего из-за COVID-19 и ОРВИ в области закрыто 60 классов в 24 школах, а также полностью закрыта 1 общеобразовательная организация.
Количество учителей, болеющих коронавирусом, снизилось за неделю со 118 до 114.
- Показатель заболеваемости учителей сезонными ОРВИ снизился на 12% по сравнению с началом текущей недели, - говорится в сообщении министерства образования и науки.
Напомним, в Калуге и области 18 декабря зафиксирован рекордный прирост больных ковидом.
Тем временем
Министерство образования опубликовало разъяснения по рейтингу школ, который мы публиковали накануне. Подробности.
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