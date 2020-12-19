В Калужской области 172 человека заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области в субботу, 19 декабря, подтвердили 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный суточный рекорд за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 19 010, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 167 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 17 744 калужанина.

В списке умерших теперь 141 человек. За последние сутки подтвердили две новые смерти. Скончались 55-летний житель Кировского района и 79-летний пациент из Калуги.

На лечении остаются 1125 человек.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в семи - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 213 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 140 (+10),

Кировский район – 109 (+7),

Козельский район – 102 (+2),

Боровский район – 72 (-1),

Людиновский район – 64 (+1),

Малоярославецкий район – 61 (-14),

Дзержинский район – 49 (-2),

Жуковский район – 46 (-1),

Ферзиковский район – 34 (+1),

Сухиничский район – 25 (-1),

Думиничский район – 22 (0),

Мещовский район – 21 (0),

Тарусский район – 20 (+2),

Жиздринский район – 18 (0),

Перемышльский район – 17 (0),

Бабынинский район – 15 (+4),

Спас-Деменский район – 15 (-1),

Износковский район – 14 (0),

Юхновский район – 14 (-9),

Медынский район – 12 (0),

Хвастовичский район – 12 (+2),

Ульяновский район – 10 (-1),

Мосальский район - 8 (+1),

Куйбышевский район – 7 (-2),

Барятинский район – 5 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 декабря 2020 года.

Ранее правительство Калужской области заявило, что в нашем регионе не планируется вводить новых ограничений. До этого в мессенджерах начали распространяться сообщения о локдауне.

Тем временем

Министерство образования и науки Калужской области опубликовало новые данные по коронавирусу в школах. Сколько учеников и учителей болеет? Подробности.

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