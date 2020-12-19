В Калужской области 172 человека заразились коронавирусом за сутки
В Калужской области в субботу, 19 декабря, подтвердили 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный суточный рекорд за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 19 010, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 167 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 17 744 калужанина.
В списке умерших теперь 141 человек. За последние сутки подтвердили две новые смерти. Скончались 55-летний житель Кировского района и 79-летний пациент из Калуги.
На лечении остаются 1125 человек.
В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в семи - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 213 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 140 (+10),
- Кировский район – 109 (+7),
- Козельский район – 102 (+2),
- Боровский район – 72 (-1),
- Людиновский район – 64 (+1),
- Малоярославецкий район – 61 (-14),
- Дзержинский район – 49 (-2),
- Жуковский район – 46 (-1),
- Ферзиковский район – 34 (+1),
- Сухиничский район – 25 (-1),
- Думиничский район – 22 (0),
- Мещовский район – 21 (0),
- Тарусский район – 20 (+2),
- Жиздринский район – 18 (0),
- Перемышльский район – 17 (0),
- Бабынинский район – 15 (+4),
- Спас-Деменский район – 15 (-1),
- Износковский район – 14 (0),
- Юхновский район – 14 (-9),
- Медынский район – 12 (0),
- Хвастовичский район – 12 (+2),
- Ульяновский район – 10 (-1),
- Мосальский район - 8 (+1),
- Куйбышевский район – 7 (-2),
- Барятинский район – 5 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 декабря 2020 года.
Ранее правительство Калужской области заявило, что в нашем регионе не планируется вводить новых ограничений. До этого в мессенджерах начали распространяться сообщения о локдауне.
Тем временем
Министерство образования и науки Калужской области опубликовало новые данные по коронавирусу в школах. Сколько учеников и учителей болеет? Подробности.
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