Еще два человека умерли от коронавируса в Калужской области за сутки
В Калужской области за последние сутки подтверждены еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв ковида достигло 141, сообщили KP40 в субботу, 19 декабря, в федеральном оперативном штабе.
Также выявлено 172 новых случая заболевания коронавирусом. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших в регионе выросло до 19 010.
Выздоровели за сутки 167 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 17 744 человек.
На лечении остаются 1125 пациентов с ковидом.
По всей России за сутки выявлено 28 209 случаев коронавируса. За весь период - 2 819 429. Выписано – 2 254 742. За последние сутки умерли 585 человек, за все время – 50 347.
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 декабря 2020 года.
UPD. В региональном оперативном штабе сообщили, что скончались 55-летний житель Кировского района и 79-летний житель Калуги.
Ранее правительство Калужской области заявило, что в нашем регионе не планируется вводить новых ограничений. До этого в мессенджерах начали распространяться сообщения о локдауне.
Тем временем
Министерство образования и науки Калужской области опубликовало новые данные по коронавирусу в школах. Сколько учеников и учителей болеет? Подробности.
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