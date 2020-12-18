В каких районах Калужской области пять человек скончались от коронавируса
Как мы уже рассказывали, в Калужской области 18 декабря подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв ковида достигло 139. В региональном оперативном штабе сообщили KP40, что скончались 80-летний житель Бабынинского района, 50-летний житель Ферзикоского района, 63-летний пациент из Обнинска, а также два человека из Калуги - 86 и 58 лет.
Также выявлено 170 новых случаев заболевания коронавирусом. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших в регионе выросло до 18 838,
Выздоровели за сутки 165 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 17 577 человек.
На лечении остаются 1122 пациента с ковидом.
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 декабря 2020 года.
В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 208 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 130 (-17),
- Кировский район – 102 (+1),
- Козельский район – 100 (+10),
- Малоярославецкий район – 75 (+4),
- Боровский район – 73 (+5),
- Людиновский район – 63 (0),
- Дзержинский район – 51 (+1),
- Жуковский район – 47 (-2),
- Ферзиковский район – 33 (-1),
- Сухиничский район – 26 (-3),
- Юхновский район – 23 (-5),
- Думиничский район – 22 (-2),
- Мещовский район – 21 (-1),
- Жиздринский район – 18 (0),
- Тарусский район – 18 (+7),
- Перемышльский район – 17 (+2),
- Спас-Деменский район – 16 (+2),
- Износковский район – 14 (+2),
- Медынский район – 12 (-8),
- Бабынинский район – 11 (-6),
- Ульяновский район – 11 (+3),
- Хвастовичский район – 10 (+1),
- Куйбышевский район – 9 (+2),
- Мосальский район - 7 (0),
- Барятинский район – 5 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 декабря 2020 года.
Накануне вечером правительство Калужской области заявило, что в нашем регионе не планируется вводить новых ограничений. До этого в мессенджерах начали распространяться сообщения о локдауне.
Калугастат опубликовал новые данные по смертности в регионе. В октябре 2020 года количество смертей в Калужской области по сравнению с октябрем 2019 года увеличилось на 26%, в Калуге - на 48%.
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