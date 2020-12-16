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Стали известны подробности о трех новых жертвах коронавируса в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.12.2020 16:41 0 886
Стали известны подробности о трех новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области в среду, 16 декабря, подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 134.

В региональном оперативном штабе сообщили KP40 подробности: скончались 72-летний житель Боровского района, 65-летний житель Жуковского района и 92-летний житель Калуги.

Также выявлено 168 новых случаев заболевания коронавирусом. Это повторение абсолютного рекорда. Общее количество заболевших в регионе выросло до 18 501,

Выздоровели за сутки 165 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 17 248 человек.

На лечении остается 1119 пациентов с ковидом.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 декабря 2020 года.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в шести - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 221 (-14 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 156 (+5),
  • Кировский район – 102 (+10),
  • Козельский район – 86 (-11),
  • Малоярославецкий район – 74 (+2),
  • Боровский район – 71 (-2),
  • Людиновский район – 63 (-13),
  • Дзержинский район – 50 (0),
  • Жуковский район – 45 (-6),
  • Ферзиковский район – 32 (+4),
  • Сухиничский район – 27 (0),
  • Юхновский район – 23 (0),
  • Думиничский район – 21 (+2),
  • Мещовский район – 20 (-1),
  • Медынский район – 19 (+1),
  • Жиздринский район – 17 (0),
  • Бабынинский район – 15 (+5),
  • Перемышльский район – 14 (-1),
  • Спас-Деменский район – 13 (-1),
  • Износковский район – 10 (-3),
  • Тарусский район – 10 (+1),
  • Хвастовичский район – 8 (0),
  • Ульяновский район – 7 (+2),
  • Мосальский район - 6 (+1),
  • Куйбышевский район – 5 (-1),
  • Барятинский район – 4 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 декабря 2020 года.

Ранее министерство здравоохранения Калужской области сообщило, что в нашем регионе госпитализировао 1345 пациентов с пневмонией. Тесты на коронавирус у них отрицательные.

Тем временем

Калужским кафе и ресторанам разрешили работать до 2:00 в новогоднюю ночь. Новое постановление подписал губернатор области Владислав Шапша. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.12.2020 16:41 0 886
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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