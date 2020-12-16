Стали известны подробности о трех новых жертвах коронавируса в Калужской области
Как мы уже рассказывали, в Калужской области в среду, 16 декабря, подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 134.
В региональном оперативном штабе сообщили KP40 подробности: скончались 72-летний житель Боровского района, 65-летний житель Жуковского района и 92-летний житель Калуги.
Также выявлено 168 новых случаев заболевания коронавирусом. Это повторение абсолютного рекорда. Общее количество заболевших в регионе выросло до 18 501,
Выздоровели за сутки 165 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 17 248 человек.
На лечении остается 1119 пациентов с ковидом.
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 декабря 2020 года.
В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в шести - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 221 (-14 к предыдущему дню),
- Обнинск – 156 (+5),
- Кировский район – 102 (+10),
- Козельский район – 86 (-11),
- Малоярославецкий район – 74 (+2),
- Боровский район – 71 (-2),
- Людиновский район – 63 (-13),
- Дзержинский район – 50 (0),
- Жуковский район – 45 (-6),
- Ферзиковский район – 32 (+4),
- Сухиничский район – 27 (0),
- Юхновский район – 23 (0),
- Думиничский район – 21 (+2),
- Мещовский район – 20 (-1),
- Медынский район – 19 (+1),
- Жиздринский район – 17 (0),
- Бабынинский район – 15 (+5),
- Перемышльский район – 14 (-1),
- Спас-Деменский район – 13 (-1),
- Износковский район – 10 (-3),
- Тарусский район – 10 (+1),
- Хвастовичский район – 8 (0),
- Ульяновский район – 7 (+2),
- Мосальский район - 6 (+1),
- Куйбышевский район – 5 (-1),
- Барятинский район – 4 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 декабря 2020 года.
Ранее министерство здравоохранения Калужской области сообщило, что в нашем регионе госпитализировао 1345 пациентов с пневмонией. Тесты на коронавирус у них отрицательные.
Тем временем
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