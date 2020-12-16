Стали известны подробности о трех новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области в среду, 16 декабря, подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 134.

В региональном оперативном штабе сообщили KP40 подробности: скончались 72-летний житель Боровского района, 65-летний житель Жуковского района и 92-летний житель Калуги.

Также выявлено 168 новых случаев заболевания коронавирусом. Это повторение абсолютного рекорда. Общее количество заболевших в регионе выросло до 18 501,

Выздоровели за сутки 165 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 17 248 человек.

На лечении остается 1119 пациентов с ковидом.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 декабря 2020 года.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в шести - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 221 (-14 к предыдущему дню),

Обнинск – 156 (+5),

Кировский район – 102 (+10),

Козельский район – 86 (-11),

Малоярославецкий район – 74 (+2),

Боровский район – 71 (-2),

Людиновский район – 63 (-13),

Дзержинский район – 50 (0),

Жуковский район – 45 (-6),

Ферзиковский район – 32 (+4),

Сухиничский район – 27 (0),

Юхновский район – 23 (0),

Думиничский район – 21 (+2),

Мещовский район – 20 (-1),

Медынский район – 19 (+1),

Жиздринский район – 17 (0),

Бабынинский район – 15 (+5),

Перемышльский район – 14 (-1),

Спас-Деменский район – 13 (-1),

Износковский район – 10 (-3),

Тарусский район – 10 (+1),

Хвастовичский район – 8 (0),

Ульяновский район – 7 (+2),

Мосальский район - 6 (+1),

Куйбышевский район – 5 (-1),

Барятинский район – 4 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 декабря 2020 года.

Ранее министерство здравоохранения Калужской области сообщило, что в нашем регионе госпитализировао 1345 пациентов с пневмонией. Тесты на коронавирус у них отрицательные.

Тем временем

Калужским кафе и ресторанам разрешили работать до 2:00 в новогоднюю ночь. Новое постановление подписал губернатор области Владислав Шапша. Подробности.

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