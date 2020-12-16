Еще три человека умерли в Калужской области от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтверждены еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 134, сообщили KP40 в среду, 16 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Также выявлено 168 новых случаев заболевания коронавирусом. Это повторение абсолютного рекорда. Общее количество заболевших в регионе выросло до 18 501,

Выздоровели за сутки 165 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 17 248 человек.

На лечении остается 1119 пациентов с ковидом.

По всей России за сутки выявлено 26 509 случаев коронавируса. За весь период - 2 734 454. Выписано – 2 176 100. За последние сутки умерли 596 человек, за все время – 48 564.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 декабря 2020 года.

Ранее министерство здравоохранения Калужской области сообщило, что в нашем регионе госпитализировао 1345 пациентов с пневмонией. Тесты на коронавирус у них отрицательные.

Тем временем

Калужским кафе и ресторанам разрешили работать до 2:00 в новогоднюю ночь. Новое постановление подписал губернатор области Владислав Шапша. Подробности.

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