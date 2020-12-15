В 12 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом 15 декабря

В Калужской области во вторник, 15 декабря, подтвердили 164 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 18 333, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 156 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 17 083 калужанина.

В списке умерших 131 человек. За последние сутки новых случаев не было.

На лечении остаются 1119 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 235 (-37 к предыдущему дню),

Обнинск – 151 (+11),

Кировский район – 92 (+9),

Козельский район – 77 (+7),

Людиновский район – 76 (+10),

Боровский район – 73 (+5),

Малоярославецкий район – 72 (+8),

Жуковский район – 51 (+3),

Дзержинский район – 50 (-2),

Ферзиковский район – 28 (+1),

Сухиничский район – 27 (-1),

Юхновский район – 23 (-1),

Мещовский район – 21 (-1),

Думиничский район – 19 (+9),

Медынский район – 18 (+4),

Жиздринский район – 17 (-1),

Перемышльский район – 15 (0),

Спас-Деменский район – 14 (-1),

Износковский район – 13 (0),

Бабынинский район – 10 (-14),

Тарусский район – 9 (+3),

Хвастовичский район – 8 (-2),

Куйбышевский район – 6 (+1),

Мосальский район - 5 (-3),

Ульяновский район – 5 (0),

Барятинский район – 4 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 декабря 2020 года.

Министерство здравоохранения Калужской области сообщило, что в нашем регионе госпитализировао 1345 пациентов с пневмонией. Тесты на коронавирус у них отрицательные.

Тем временем

Появились новые данные по заболеваемости ковидом в школах Калужской области. Подробности.

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