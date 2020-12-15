В 12 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом 15 декабря
В Калужской области во вторник, 15 декабря, подтвердили 164 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 18 333, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 156 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 17 083 калужанина.
В списке умерших 131 человек. За последние сутки новых случаев не было.
На лечении остаются 1119 человек.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 235 (-37 к предыдущему дню),
- Обнинск – 151 (+11),
- Кировский район – 92 (+9),
- Козельский район – 77 (+7),
- Людиновский район – 76 (+10),
- Боровский район – 73 (+5),
- Малоярославецкий район – 72 (+8),
- Жуковский район – 51 (+3),
- Дзержинский район – 50 (-2),
- Ферзиковский район – 28 (+1),
- Сухиничский район – 27 (-1),
- Юхновский район – 23 (-1),
- Мещовский район – 21 (-1),
- Думиничский район – 19 (+9),
- Медынский район – 18 (+4),
- Жиздринский район – 17 (-1),
- Перемышльский район – 15 (0),
- Спас-Деменский район – 14 (-1),
- Износковский район – 13 (0),
- Бабынинский район – 10 (-14),
- Тарусский район – 9 (+3),
- Хвастовичский район – 8 (-2),
- Куйбышевский район – 6 (+1),
- Мосальский район - 5 (-3),
- Ульяновский район – 5 (0),
- Барятинский район – 4 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 декабря 2020 года.
Министерство здравоохранения Калужской области сообщило, что в нашем регионе госпитализировао 1345 пациентов с пневмонией. Тесты на коронавирус у них отрицательные.
Тем временем
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