В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 12 декабря

В Калужской области в субботу, 12 декабря, подтвердили 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 17 839, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 159 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 16 750 калужан.

В списке умерших 128 человек. Зафиксированы 4 новых смерти: два жителя Боровского района 1949 и 1960 годов рождения и два жителя Калуги 1955 и 1971 годов рождения.

На лечении остается 961 человек.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 206 (-4 к предыдущему дню),

Обнинск – 120 (-1),

Кировский район – 71 (+3),

Козельский район – 65 (+11),

Боровский район – 63 (+1),

Людиновский район – 60 (0),

Малоярославецкий район – 56 (+1),

Жуковский район – 47 (-1),

Дзержинский район – 41 (-2),

Бабынинский район – 26 (-6),

Юхновский район – 24 (+2),

Сухиничский район – 23 (0),

Мещовский район – 22 (+5),

Ферзиковский район – 21 (+3),

Жиздринский район – 17 (+1),

Перемышльский район – 16 (+3),

Спас-Деменский район – 14 (+2),

Износковский район – 13 (-1),

Думиничский район – 11 (0),

Медынский район – 10 (-11),

Мосальский район - 9 (0),

Тарусский район – 8 (0),

Хвастовичский район – 6 (-2),

Куйбышевский район – 5 (-1),

Ульяновский район – 4 (0),

Барятинский район – 3 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 декабря 2020 года.

Уже несколько недель подряд в Калужской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Роспотребнадзор опубликовал новые даные.

Также растет количество школьников, переведенных на дистанционное обучение.

Тем временем

Почему калужане носят маски? Мы провели опрос жителей города. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.