Стали известны подробности о двух новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтверждены две смерти от коронавируса. Общее количество жертв пандемии в нашем регионе достигло 124, сообщили KP40 в пятницу, 11 декабря, в федеральном оперативном штабе.

В региональном оперштабе днем в пятницу уточнили, что скончались 65-летний житель Боровского района и 66-летний житель Обнинска.

Также за сутки выявлен 161 новый случай ковида. Это рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших в регионе выросло до 17 674.

Выздоровели 156 калужан. За все время пандемии с вирусом справился 16 591 человек.

На лечении остаются 959 человек.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 декабря 2020 года.

UPD. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 210 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 121 (0),

Кировский район – 68 (-2),

Боровский район – 62 (-4),

Людиновский район – 60 (-4),

Малоярославецкий район – 55 (-4),

Козельский район – 54 (+2),

Жуковский район – 48 (+1),

Дзержинский район – 43 (-1),

Бабынинский район – 32 (0),

Сухиничский район – 23 (-6),

Юхновский район – 22 (+1),

Медынский район – 21 (+1),

Мещовский район – 18 (0),

Ферзиковский район – 18 (+3),

Жиздринский район – 16 (+2),

Износковский район – 14 (+1),

Перемышльский район – 13 (+1),

Спас-Деменский район – 12 (+1),

Думиничский район – 11 (+1),

Мосальский район - 9 (+1),

Тарусский район – 8 (+1),

Хвастовичский район – 8 (+1),

Куйбышевский район – 6 (+1),

Ульяновский район – 4 (-1),

Барятинский район – 3 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 декабря 2020 года.

Как мы уже сообщали, в Калужскую область привезли вакцину от коронавируса.

Также в нашем регионе заработал единый телефонный номер для больных ковидом. Звонить можно на 122.

Тем временем

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