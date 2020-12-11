Стали известны подробности о двух новых жертвах коронавируса в Калужской области
Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтверждены две смерти от коронавируса. Общее количество жертв пандемии в нашем регионе достигло 124, сообщили KP40 в пятницу, 11 декабря, в федеральном оперативном штабе.
В региональном оперштабе днем в пятницу уточнили, что скончались 65-летний житель Боровского района и 66-летний житель Обнинска.
Также за сутки выявлен 161 новый случай ковида. Это рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших в регионе выросло до 17 674.
Выздоровели 156 калужан. За все время пандемии с вирусом справился 16 591 человек.
На лечении остаются 959 человек.
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 декабря 2020 года.
UPD. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 210 (+8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 121 (0),
- Кировский район – 68 (-2),
- Боровский район – 62 (-4),
- Людиновский район – 60 (-4),
- Малоярославецкий район – 55 (-4),
- Козельский район – 54 (+2),
- Жуковский район – 48 (+1),
- Дзержинский район – 43 (-1),
- Бабынинский район – 32 (0),
- Сухиничский район – 23 (-6),
- Юхновский район – 22 (+1),
- Медынский район – 21 (+1),
- Мещовский район – 18 (0),
- Ферзиковский район – 18 (+3),
- Жиздринский район – 16 (+2),
- Износковский район – 14 (+1),
- Перемышльский район – 13 (+1),
- Спас-Деменский район – 12 (+1),
- Думиничский район – 11 (+1),
- Мосальский район - 9 (+1),
- Тарусский район – 8 (+1),
- Хвастовичский район – 8 (+1),
- Куйбышевский район – 6 (+1),
- Ульяновский район – 4 (-1),
- Барятинский район – 3 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 декабря 2020 года.
Как мы уже сообщали, в Калужскую область привезли вакцину от коронавируса.
Также в нашем регионе заработал единый телефонный номер для больных ковидом. Звонить можно на 122.
Тем временем
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