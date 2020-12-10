В Калугу привезли первые экспонаты для второй очереди музея космонавтики

В среду, 9 декабря, в новое здание Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге начали завозить оборудование и экспонаты, сообщает пресс-служба музея.

Первыми предметами, получившими новую прописку, стали двигатель 1-ой ступени ракеты-носителя «Протон» РД-253 и полноразмерный макет спускаемого аппарата космического корабля «Восход-2», изготовленный для съемок фильма «Время первых».

- Своей очереди ждут новые уникальные экспонаты, переданные в дар музею, - подчеркивают в музее. - В фондохранилище музея начали завозить новое оборудование.

Как мы уже рассказывали, открытие второй очереди музея космонавтики в Калуге запланировано на 12 апреля 2021 года. На это мероприятие пригласили президента России Владимира Путина. Сначала главу государства попросил приехать губернатор Владислав Шапша. А на днях о приглашении напомнила министр культуры Ольга Любимова.

- Из таких серьёзных объектов хочу упомянуть ещё о Циолковке – очень сложный проект, - рассказала она Путину. - С 2010 года мы его вели, у нас 60-летие [первого полета человека в космос] на следующий год. И в Калуге очень ждут вас на открытие. 15 тысяч квадратных метров, и тоже, в общем, что называется, всё для детей – это возможность постоянного присутствия: там и лектории, и кинотеатры, и возможности даже в кафе попробовать еду, которую едят космонавты, и, конечно же, уникальные раритетные экспонаты, которых никогда не было. Мы сейчас эту стройку заканчиваем в срок, и музейщики сейчас заняты самой любимой для них частью дела – они занимаются экспозицией.

Экспонаты начали завозить в новое здание музея 9 декабря.

Вторая очередь музея космонавтики – главный долгострой Калуги. Работы начались ещё в 2014 году. Тогда завершить строительство обещали к декабрю 2016-го. В 2017 строители рассказывали, что объект готов на 80%, а губернатор Анатолий Артамонов планировал открыть его 12 апреля 2018 года. Однако незадолго до этой даты работы и вовсе остановились, рабочим не платили зарплату. В 2018 году директор музея Наталья Абакумова обещала открыть вторую очередь в декабре 2019-го. А прошлой осенью открытие перенесли на апрель 2021 года.

Напомним также, что строительство второй очереди музея космонавтики в Калуге фигурировало в «деле реставраторов». Как установил суд, фигуранты из федерального Минкультуры и бизнеса во главе с работавшим тогда заместителем министра культуры Григорием Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. В октябре 2017 года Пирумова приговорили к полутора годам колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. После обжалования срок увеличили до трёх лет, но летом 2019-го досрочно освободили. Однако теперь он проходит подозреваемым по делу о хищениях в Эрмитаже.

Именно хищениями калужские власти объясняли задержку сдачи второй очереди музея.