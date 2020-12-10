Спасенного в Людиново лебедя перевезли в Калугу

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Калужской области сняли видео с лебедем.

Как мы уже рассказывали, в Людиново сотрудники МЧС спасли на замерзшем озере лебедя. В среду, 9 декабря, охотовед Калугаоблохоты по Куйбышевскому району Владимир Полещук доставил птицу в центр реабилитации диких животных «Феникс» в Калугу. У лебедя-шипуна серьезно повреждено крыло, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Выхаживать птицу будет руководитель «Феникса» Вероника Матюшина.