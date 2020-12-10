В Калужской области сотрудники МЧС спасли умирающего лебедя

Во вторник, 8 декабря, жители Людиново сообщили в службу спасения, что на озере Нижнее в микрорайоне Сукремль на льду находится лебедь. По какой-то причине лебедь не улетел вместе со своими сородичами и остался зимовать на озере.

- Пока не было устойчивых морозов, лебедь легко добывал себе пищу из водоёма, но начал образовываться лёд, и на озере остались только промоины, - сообщили 9 декабря в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области. - В одну из морозных ночей льдом затянулась и последняя промоина, лебедь лишился последнего источника пищи, и ему грозила неминуемая гибель.

Лебедя передали на реабилитацию.

Людиновцы вызвали сотрудников МЧС. Те обогрели и накормили обессиленную птицу на инспекторском участке ГИМС.

Как выяснилось позже, у лебедя было повреждено крыло. Для дальнейшей реабилитации птицу передали сотрудникам министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.