В бюджет Калужской области 2021 года заложили строительство коронавирусного госпиталя, школы и пяти садиков

В Калужской области депутатами Законодательного собрания принят бюджет на 2021 год. Утром в пятницу, 4 декабря, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

По его словам, важными проектами будут строительство госпиталя для лечения больных коронавирусом, школы и пяти детских садов, реконструкция детской областной больницы.

- Работали над главным финансовым документом сообща: исполнительная власть, депутаты, жители области, - подчеркнул Шапша. - Калужане принимали участие в публичных слушаниях по бюджету. Кроме того, многие расходы, включенные в него, – это наказы избирателей мне и депутатам. Да, простым следующий финансовый год не будет. Но мы набрали хорошие темпы развития, сохраняем этот курс. И конечно, будем контролировать, чтобы каждая копейка максимально эффективно «работала».

Как отметил губернатор, расходы на социальную сферу составят 44,5 миллиарда рублей - это 66% от общей суммы расходов. На нацпроекты в 2021 году будет направлено 12 миллиардов рублей.

- Впервые в областном бюджете предусмотрены средства на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в сумме 635 миллионов рублей, сообщил также глава региона.