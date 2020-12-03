За сутки в Калужской области 151 человек заболел коронавирусом

В Калужской области в четверг, 3 декабря, подтвердили 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд. Общее число заболевших выросло до 16 432, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 121 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 14 674 калужанина.
В списке умерших теперь 116 человек. За последние сутки зафиксированы три смерти. Это 80-летний житель Спас-Деменского района, 70-летний человек из Перемышльского района и 66-летний житель Малоярославецкого района.
На лечении остаются 1642 человека.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 3 декабря 2020 года.
Ранее, напомним, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев рассказал, сколько пациентов с коронавирусом в нашем регионе находится в тяжелом состоянии. Губернатор Владислав Шапша поручил увеличить количество тестов на ковид.
Тем временем
Калужский вуз продлил дистанционное обучение до 9 января 2021 года. Там подтвердили 25 случаев коронавируса. Подробности.
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