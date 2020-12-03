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За сутки в Калужской области 151 человек заболел коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 03.12.2020 14:13 5 1973
За сутки в Калужской области 151 человек заболел коронавирусом

В Калужской области в четверг, 3 декабря, подтвердили 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд. Общее число заболевших выросло до 16 432, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 121 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 14 674 калужанина.

В списке умерших теперь 116 человек. За последние сутки зафиксированы три смерти. Это 80-летний житель Спас-Деменского района, 70-летний человек из Перемышльского района и 66-летний житель Малоярославецкого района.

На лечении остаются 1642 человека.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 306 (+23 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 168 (-4),
  • Боровский район – 123 (-4),
  • Людиновский район – 119 (-5),
  • Кировский район – 118 (0),
  • Малоярославецкий район – 115 (+11),
  • Козельский район – 104 (+2),
  • Дзержинский район – 99 (+4),
  • Бабынинский район – 73 (+3),
  • Жуковский район – 72 (+6),
  • Сухиничский район – 43 (-2),
  • Юхновский район – 41 (+2),
  • Медынский район – 33 (0),
  • Ферзиковский район – 28 (+1),
  • Мещовский район – 27 (-2),
  • Жиздринский район – 26 (-5),
  • Износковский район – 25 (0),
  • Спас-Деменский район – 21 (-1),
  • Мосальский район - 20 (+2),
  • Перемышльский район – 17 (-2),
  • Хвастовичский район – 17 (0),
  • Думиничский район – 15 (-2),
  • Тарусский район – 10 (0),
  • Куйбышевский район – 8 (-1),
  • Ульяновский район – 8 (+1),
  • Барятинский район – 6 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 3 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 3 декабря 2020 года.

Ранее, напомним, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев рассказал, сколько пациентов с коронавирусом в нашем регионе находится в тяжелом состоянии. Губернатор Владислав Шапша поручил увеличить количество тестов на ковид.

Тем временем

Калужский вуз продлил дистанционное обучение до 9 января 2021 года. Там подтвердили 25 случаев коронавируса. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 03.12.2020 14:13 5 1973
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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