За сутки в Калужской области 151 человек заболел коронавирусом

В Калужской области в четверг, 3 декабря, подтвердили 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд. Общее число заболевших выросло до 16 432, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 121 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 14 674 калужанина.

В списке умерших теперь 116 человек. За последние сутки зафиксированы три смерти. Это 80-летний житель Спас-Деменского района, 70-летний человек из Перемышльского района и 66-летний житель Малоярославецкого района.

На лечении остаются 1642 человека.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 306 (+23 к предыдущему дню),

Обнинск – 168 (-4),

Боровский район – 123 (-4),

Людиновский район – 119 (-5),

Кировский район – 118 (0),

Малоярославецкий район – 115 (+11),

Козельский район – 104 (+2),

Дзержинский район – 99 (+4),

Бабынинский район – 73 (+3),

Жуковский район – 72 (+6),

Сухиничский район – 43 (-2),

Юхновский район – 41 (+2),

Медынский район – 33 (0),

Ферзиковский район – 28 (+1),

Мещовский район – 27 (-2),

Жиздринский район – 26 (-5),

Износковский район – 25 (0),

Спас-Деменский район – 21 (-1),

Мосальский район - 20 (+2),

Перемышльский район – 17 (-2),

Хвастовичский район – 17 (0),

Думиничский район – 15 (-2),

Тарусский район – 10 (0),

Куйбышевский район – 8 (-1),

Ульяновский район – 8 (+1),

Барятинский район – 6 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 3 декабря 2020 года.

Ранее, напомним, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев рассказал, сколько пациентов с коронавирусом в нашем регионе находится в тяжелом состоянии. Губернатор Владислав Шапша поручил увеличить количество тестов на ковид.

Тем временем

Калужский вуз продлил дистанционное обучение до 9 января 2021 года. Там подтвердили 25 случаев коронавируса. Подробности.

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