В Калужской области за сутки три человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили три новые смерти от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 116 человек, сообщили KP40 в четверг, 3 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд. Общее число заболевших выросло до 16 432.

За последние сутки выздоровел 121 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 14 674 калужанина.

На лечении остаются 1642 человека.

По всей России за сутки выявлено 28 145 случаев коронавируса. За весь период - 2 375 546. Выписано – 1 859 851. За последние сутки умерли 554 человека, за все время – 41 607.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 3 декабря 2020 года.

Тем временем

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