В Калуге планируют благоустроить набережную Оки от Воробьевской переправы до улицы Беляева

В Калуге запланировано благоустройство набережной на левом берегу Оки от Воробьевской переправы до улицы Беляева. В четверг, 3 декабря эту тему обсуждали на встрече губернатор Калужской области Владислав Шапша и начальник Управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег Стрекозин.

По словам Олега Стрекозина, есть возможность «минимальными усилиями реанимировать эту городскую территорию».

- Сейчас эта территория депрессивная, - заявил начальник Управления архитектуры и градостроительства. - Мы предлагаем ее расчистить, проложить дренаж, подсушить, подсыпать, намытого при помощи земснаряда, песка и благоустроить. Это даст импульс развитию первой линии города по улицам Подвойского и Зеленый Крупец, выход к реке, новые территории для жителей города. Это наше представление о том, как можно минимальными усилиями реанимировать эту ситуацию.

Картинки из презентации Стрекозина.

По мнению главного архитектора, объекты, которые в первую очередь могли бы располагаться в этой части Калуги: велодорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Владислав Шапша подчеркнул, что представленный проект - «это хороший концепт, который позволит в значительной степени изменить облик города, и хорошая перспектива развития для него на долгие годы».

О сроках реализации проекта и стоимости работ пока не сообщается.

Олег Стрекозин и Владислав Шапша.

Также на встрече губернатора интересовали планы развития городов и районов, вопросы системной работы в сфере постановки на кадастровый учет земельных участков, определения границ территорий, их учета.

- Одна из задач, стоящих перед управлением, содействие в развитии инвестиционной привлекательности региона. Во многом она зависит от того, насколько успешно и полно поставлены на учет границы районов, муниципалитетов, границы территориальных зон. Что делается в этой части в настоящее время?, - спросил Шапша.

Олег Стрекозин проинформировал главу региона, что в настоящее время на учет поставлены 66% границ области.

- Подготовлена и направлена на госэкспертизу в центральный аппарат Росрееста документация на определение границ с Московской и Смоленской областями. Срок прохождения экспертизы три месяца. После того как она будет пройдена, будем ставить на учет в Росреестр, - подчеркнул Стрекозин.