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В Калуге планируют благоустроить набережную Оки от Воробьевской переправы до улицы Беляева

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 03.12.2020 11:23 20 1254
В Калуге планируют благоустроить набережную Оки от Воробьевской переправы до улицы Беляева

В Калуге запланировано благоустройство набережной на левом берегу Оки от Воробьевской переправы до улицы Беляева. В четверг, 3 декабря эту тему обсуждали на встрече губернатор Калужской области Владислав Шапша и начальник Управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег Стрекозин.

По словам Олега Стрекозина, есть возможность «минимальными усилиями реанимировать эту городскую территорию».

- Сейчас эта территория депрессивная, - заявил начальник Управления архитектуры и градостроительства. - Мы предлагаем ее расчистить, проложить дренаж, подсушить, подсыпать, намытого при помощи земснаряда, песка и благоустроить. Это даст импульс развитию первой линии города по улицам Подвойского и Зеленый Крупец, выход к реке, новые территории для жителей города. Это наше представление о том, как можно минимальными усилиями реанимировать эту ситуацию.

Набережная Оки Олег стрекозин Владислав Шапша благоустройство Калуга

Набережная Оки Олег стрекозин Владислав Шапша благоустройство Калуга

Картинки из презентации Стрекозина.

По мнению главного архитектора, объекты, которые в первую очередь могли бы располагаться в этой части Калуги: велодорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Владислав Шапша подчеркнул, что представленный проект - «это хороший концепт, который позволит в значительной степени изменить облик города, и хорошая перспектива развития для него на долгие годы».

О сроках реализации проекта и стоимости работ пока не сообщается.

Набережная Оки Олег стрекозин Владислав Шапша благоустройство Калуга

Набережная Оки Олег стрекозин Владислав Шапша благоустройство Калуга

Олег Стрекозин и Владислав Шапша.

Также на встрече губернатора интересовали планы развития городов и районов, вопросы системной работы в сфере постановки на кадастровый учет земельных участков, определения границ территорий, их учета.

- Одна из задач, стоящих перед управлением, содействие в развитии инвестиционной привлекательности региона. Во многом она зависит от того, насколько успешно и полно поставлены на учет границы районов, муниципалитетов, границы территориальных зон. Что делается в этой части в настоящее время?, - спросил Шапша.

Олег Стрекозин проинформировал главу региона, что в настоящее время на учет поставлены 66% границ области.

- Подготовлена и направлена на госэкспертизу в центральный аппарат Росрееста документация на определение границ с Московской и Смоленской областями. Срок прохождения экспертизы три месяца. После того как она будет пройдена, будем ставить на учет в Росреестр, - подчеркнул Стрекозин.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 03.12.2020 11:23 20 1254
Тэги: благоустройство владислав шапша олег стрекозин набережная
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