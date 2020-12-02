В Калужской области за сутки 148 человек заболели коронавирусом

В Калужской области в среду, 2 декабря, подтвердили 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 16 281.
За последние сутки выздоровели 225 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 14 553 калужанина.
В списке умерших теперь 113 человек. За последние сутки зафиксированы четыре смерти.
На лечении остаются 1615 человек.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 декабря 2020 года.
Ранее, напомним, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев рассказал, сколько пациентов с коронавирусом в нашем регионе находится в тяжелом состоянии. Губернатор Владислав Шапша поручил увеличить количество тестов на ковид.
Тем временем
Калужский вуз продлил дистанционное обучение до 9 января 2021 года. Там подтвердили 25 случаев коронавируса. Подробности.
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