В Калужской области за сутки 148 человек заболели коронавирусом

В Калужской области в среду, 2 декабря, подтвердили 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 16 281.

За последние сутки выздоровели 225 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 14 553 калужанина.

В списке умерших теперь 113 человек. За последние сутки зафиксированы четыре смерти.

На лечении остаются 1615 человек.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 283 (-40 к предыдущему дню),

Обнинск – 172 (-20),

Боровский район – 127 (-14),

Людиновский район – 124 (-4),

Кировский район – 118 (-4),

Малоярославецкий район – 104 (-1),

Козельский район – 102 (+3),

Дзержинский район – 95 (-2),

Бабынинский район – 70 (+3),

Жуковский район – 66 (0),

Сухиничский район – 45 (-10),

Юхновский район – 39 (+4),

Медынский район – 33 (+1),

Жиздринский район – 31 (0),

Мещовский район – 29 (-1),

Ферзиковский район – 27 (-2),

Износковский район – 25 (0),

Спас-Деменский район – 22 (0),

Перемышльский район – 19 (-2),

Мосальский район - 18 (+2),

Думиничский район – 17 (+2),

Хвастовичский район – 17 (+4),

Тарусский район – 10 (0),

Куйбышевский район – 9 (0),

Ульяновский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 декабря 2020 года.

Ранее, напомним, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев рассказал, сколько пациентов с коронавирусом в нашем регионе находится в тяжелом состоянии. Губернатор Владислав Шапша поручил увеличить количество тестов на ковид.

Тем временем

Калужский вуз продлил дистанционное обучение до 9 января 2021 года. Там подтвердили 25 случаев коронавируса. Подробности.

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