Стали известны подробности о четырех новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 113 человек. В региональном оперативном штабе в среду, 2 декабря, сообщили, что умерли четыре пациента из Калуги: 70, 65, 58 и 50 лет.

Также подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд. Общее число заболевших выросло до 16 281.

За последние сутки выздоровели 225 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 14 553 калужанина.

На лечении остаются 1615 человек.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 2 декабря 2020 года.

Ранее, напомним, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев рассказал, сколько пациентов с коронавирусом в нашем регионе находится в тяжелом состоянии. Губернатор Владислав Шапша поручил увеличить количество тестов на ковид.

Тем временем

Калужский вуз продлил дистанционное обучение до 9 января 2021 года. Там подтвердили 25 случаев коронавируса. Подробности.

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