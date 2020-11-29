Скончался благочинный Калуги архимандрит Донат

Пресс-служба епархии сообщила о смерти настоятеля храма Жен-Мироносиц архимандрита Доната (Петенкова).

Родился отец Донат в городе Калуга в 1948 году. В 1977 году окончил Московскую Духовную Семинарию. Совершал служение на различных приходах в разных уголках Калужской Губернии. Являлся инспектором Калужской Духовной Семинарии. В 1993 году отец Донат был назначен ответственным за восстановление храма в честь Святых Жен-Мироносиц. В 2012 году стал настоятелем храма. Многие годы до 2019 года он нес послушание являясь благочинным города Калуги.

UPD. Стала известна причина смерти священника.