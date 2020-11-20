В Калужской области машины такси привлекут для перевозки врачей

В пятницу, 20 ноября, на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор области Владислав ШАПША, обсуждался вопрос обеспечения поликлиник дополнительным транспортом.

По информации министра здравоохранения области Алана ЦКАЕВА, в поликлиниках дополнительно задействовано 33 автомобиля для перевозки медицинских работников к пациентам.

- 15 из них были выделены администрацией главы региона, 18 – муниципалитетами, организациями и предприятиями области, - сообщает пресс-служба правительства. - При этом, по словам министра, поликлиникам необходимы еще 34 автомобиля. С этой целью региональным минздравом прорабатывается вопрос заключения договоров на услуги с агрегаторами такси.

Владислав Шапша поручил своему заместителю Владимиру Попову подключиться к решению данной проблемы.

- У нас есть такие возможности, - подчеркнул Шапша. - Я знаю, что есть готовность предприятий автомобильной промышленности передать автомобили, есть предприятия так же готовые помочь в этом. Все районы Калужской области и местные органы власти должны принять участие в данной работе.

Он поручил организовать её к началу следующей недели.

Ранее в пятницу Алан Цкаев рассказал о количестве свободных мест в больницах и о том, когда заработают два новых аппарата КТ. А глава региона поделился информацией о текущей ситуации с лекарствами от коронавируса.

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