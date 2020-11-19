Обзор новостей Калужской области от 18 ноября: попытка изнасилования, сгоревший автомобиль и каток посреди улицы Достоевского

Среда в Калужской области отметилась неприятными событиями.

Начнем с предупреждения автолюбителей. Будьте осторожны, люки на проезжей части улицы Циолковского открыли. Это происходит в связи с ремонтом.

Подробности читайте в нашей новости На улице Циолковского открыли все люки на проезжей части.

Тем временем в Калуге улица Достоевского покрылась льдом, хотя снег еще не выпадал. А все потому, что дорогу залило водой из подвала.

Подробнее в нашей новости В Калуге покрылась льдом улица Достоевского

Также пермяк попытался изнасиловать 19-летнюю местную жительницу Калуги, когда пострадавшая днем 16 ноября шла на работу.

Об этом читайте в нашей новости В Калужской области мужчина напал на 19-летнюю девушку и пытался ее изнасиловать

Не менее важным является то, что вечером 17 ноября под Калугой сгорела машина марки "Опель". Пожар случился из-за неисправности в старом автомобиле.

Подробности ждут вас в нашей новости На подъезде к Калуге сгорел «Опель»

И завершаем наш мини-обзор новостью о том, что в нашем городе собираются продлить остановку общественного транспорта на перекрестке улиц Кирова и Рылеева. Для этого уберут несколько платных парковочных мест.

Читайте об этом в новости В Калуге остановку на улице Кирова увеличат за счет ликвидации платной парковки.