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В Калуге остановку на улице Кирова увеличат за счет ликвидации платной парковки

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 18.11.2020 13:03 30 1896
В Калуге остановку на улице Кирова увеличат за счет ликвидации платной парковки

В Калуге с 21 ноября планируется продлить остановку общественного транспорта на перекрестке улиц Кирова и Рылеева. Сделано это будет за счет ликвидации нескольких платных парковочных мест, сообщает в среду, 18 ноября, управление городского хозяйства городской управы Калуги.

- Остановка общественного транспорта, расположенная по адресу Кирова, 11, появилась в 2010 году, - поясняют в горхозяйстве. - За 10 лет количество общественного транспорта в городе значительно увеличилось, тем самым увеличив и транспортную нагрузку на одной из центральных улиц города. В настоящий момент остановка на перекрестке улиц Кирова и Рылеева является конечной остановкой для следующих маршрутов: №8, №9, №10, №17 и №81, вследствие чего нагрузка на данном участке очень высока, общественному транспорту порой не хватает парковочного места.

остановка калуга кирова

В городской управе рассказали, где будут останавливаться автобусы №8, №9, №10, №81, а также троллейбусы №8, №9, №10 и №17.

Решение о продлении остановки принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Сейчас весь транспорт останавливается у дома №11.

Остановка Кирова Калуга Рылеева

Остановка Калуга

Около 10 парковочных мест собираются ликвидировать с 21 ноября.

- Планируется увеличить протяженность остановочного пункта на улице Кирова в районе дома № 11 за счет ликвидации платного парковочного пространства на данном участке, - пояснили в управлении горхозяйства. - Также на данном участке будут осуществлены работы по замене дорожных знаков, переносу остановочного павильона, разделению мест остановки общественного транспорта. Работы по реализации изменений проводятся силами МБУ «СМЭУ».

Водителей и пассажиров общественного транспорта просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и правила посадки и высадки пассажиров.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 18.11.2020 13:03 30 1896
Тэги: авто транспорт автобусы троллейбусы укт
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