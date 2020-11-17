На улице Циолковского открыли все люки на проезжей части

Улицу Циолковского в Калуге готовят для укладки нижнего слоя асфальта. Из-за этого вечером во вторник, 17 ноября, там убрали все ограждение вокруг открытых колодцев, сообщает Служба единого заказа городского хозяйства.

- Все ограждающие конструкции вокруг колодцев сняты, люки находятся в открытом состоянии, - сообщают калужанам дорожники. - Представители подрядной организации предупреждают водителей о проводимых работах и открытых колодца. Просим быть внимательными и аккуратными при движении по данной дороге, приносим свои извинения за причинённые неудобства.

Сколько времени понадобится, чтобы уложить асфальт и вновь оградить или закрыть колодцы, пока не уточняется.

Напомним, на улице Циолковского ремонтируется участок от улицы Волкова до улицы Королева, а также два небольших участка между Королева и улицей Добровольского. Ранее все работы здесь обещали завершить в ноябре.

Тем временем

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