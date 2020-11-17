В Калуге центральные улицы зимой будут обрабатывать специальными реагентами

На этой неделе в Калуге заметно похолодало, в ночь на 17 ноября температура воздуха опускалась до -10 градусов. Хоть осадков пока не ожидается, коммунальщики 18 ноября проедут по центральным улицам на снегоуборщиках, чтобы потренироваться. А на недавней планерке в городской управе сообщили о подготовке техники к настоящей зиме.

По словам заместителя начальника управления городского хозяйства Игоря БУГАЕНКО, подготовлено 138 единиц техники. Большую часть улиц города будет очищать от снега «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Контракты на уборку улиц третьей категории получили две другие компании.

Ручной уборкой снега у пешеходных переходов и на территориях, прилегающих к остановочным павильонам, будут заниматься 80 дворников. При необходимости их количество будет увеличено до 150.

– Песко-соляная смесь закуплена. Порядка 12,5 тысячи тонн у нас в наличии, а также 1,5 тысячи тонн реагента готово к использованию на центральных улицах города – Кирова, Гагарина, Ленина, – рассказал Игорь Бугаенко.

Снежная свалка будет располагаться в районе деревни Доможирово.