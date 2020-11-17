В Калуге снегоуборщики устроят тренировочные заезды 18 ноября

В среду, 18 ноября, калужские коммунальщики устроят тренировочные заезды. С 9:00 до 13:00 на центральных улицах города они будут проверять работу техники в условиях снегопада. Провести мероприятие поручил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Целью данных мероприятий является оптимизация временного промежутка между циклами подметания и посыпания дорог, а также организация бесперебойного жизнеобеспечения горожан, - говорится в сообщении городской управы. - Дневное время для тестирования было выбрано, так как оно является наиболее сложным для уборки, учитывая такие факторы как: пробки, заторы и припаркованные автомобили.

- Несмотря на отсутствие снега, зима близко. Не удивляйтесь, когда увидите завтра уборочную технику на улицах города или видео в соцсетях. Прошу прощения за неудобства, тяжело в учении - легко в условиях настоящего сильного снегопада, - попросил Денисов.

В ближайшие дни осадков в Калуге не ожидается.

Тем временем

В этот же день на 11 улицах Калуги не будет электричества. Подробности.