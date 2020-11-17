В среду на 11 улицах Калуги отключат электроэнергию

В среду, 18 ноября, в Калуге не будет электричества в домах на 11 улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщают энергетики.
Отключение электроэнергии в Калуге 18 ноября 2020 года с 9:00 до 16:00:
Отключение электроэнергии в Калуге 18 ноября 2020 года с 9:00 до 17:00:
Тем временем
После нашей статьи полиция возбудила уголовное дело по факту попыток поджечь дом №64 на улице Московской. Подробности.
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