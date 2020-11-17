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В среду на 11 улицах Калуги отключат электроэнергию

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2020 12:51 0 1759
В среду на 11 улицах Калуги отключат электроэнергию

В среду, 18 ноября, в Калуге не будет электричества в домах на 11 улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщают энергетики.

Отключение электроэнергии в Калуге 18 ноября 2020 года с 9:00 до 16:00:

  • пер. Старообрядческий (полностью),
  • пер. Воскресенский, 19, 27-31, 12-32,
  • ул. Луначарского, 29-41, 18-50,
  • пер. Григоров, 7-17, 12-18.

Отключение электроэнергии в Калуге 18 ноября 2020 года с 9:00 до 17:00:

  • ул. Чапаева, 14, 78-108, 29-47, 43/21;
  • пер. Песчаный, 3-21, 2-20,
  • пер. Стекольный, 5, 18, 20, 21;
  • ул. Маяковского, 30-56, 58, 60;
  • пер. Чапаева, 3-19, 4-22;
  • 1-й пер. Стекольный, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 3, 5,
  • 2-ой пер. Стекольный, 1-19, 2-22.

Тем временем

После нашей статьи полиция возбудила уголовное дело по факту попыток поджечь дом №64 на улице Московской. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2020 12:51 0 1759
Тэги: коммуналка недвижимость электричество жкх
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