$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Криминал

В Калуге возбудили уголовное дело после попыток поджечь дом на улице Московской

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2020 12:28 1 1058
В Калуге возбудили уголовное дело после попыток поджечь дом на улице Московской

На прошлой неделе мы рассказывали историю жителей дома №64 на улице Московской в Калуге. Они жалуются на неизвестных поджигателей, которые уже несколько раз бросали коктейли Молотова на их участок. Пока дом удается спасти от пожара, однако люди каждый вечер боятся ложиться спать. Во вторник, 17 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении полицией уголовного дела по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества».

- В ходе рассмотрения обращения и опроса заявительницы установлено, что в период с 14 сентября по 5 ноября 2020 года неустановленное лицо умышленно пыталось поджечь ее квартиру на улице Московской, - подчеркивают в прокуратуре. - Злоумышленнику довести свой преступный умысел до конца не удалось по независящим от него обстоятельствам.  

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Дом №64 на улице Московской в Калуге.

Дом №64 на улице Московской в Калуге.

Дом №64 на улице Московской находится по соседству с зданием правительства Калужской области. Он построен в XIX веке. Жители предполагают, что поджигатели появились из-за того, что они не хотят продавать свою недвижимость.

Тем временем

В Калужской области этой осенью впервые не смогли выбрать главу администрации одного из районов. Не хватило голосов депутатов. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2020 12:28 1 1058
Тэги: криминал недвижимость
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Банк «Открытие» о сберегательных стратегиях
Сбер приглашает калужан принять участие в «Зеленом дне»
МегаФон узнал, что смотрят калужане в пандемию
ВТБ в Калуге выдал более 450 млн рублей ипотеки в октябре
Калужские энергетики подтвердили свою готовность к зиме
24 Мбит/сек – средняя скорость мобильного интернета в России
«Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Личный кабинет клиента ВТБ банка
Анатолий Баитов - творческий путь
Как готовиться к кембриджскому экзамену по английскому. Какие курсы г. Москвы лучшие. Правила подготовки к кембриджским экзаменам.

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru