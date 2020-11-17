В Калуге возбудили уголовное дело после попыток поджечь дом на улице Московской

На прошлой неделе мы рассказывали историю жителей дома №64 на улице Московской в Калуге. Они жалуются на неизвестных поджигателей, которые уже несколько раз бросали коктейли Молотова на их участок. Пока дом удается спасти от пожара, однако люди каждый вечер боятся ложиться спать. Во вторник, 17 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении полицией уголовного дела по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества».

- В ходе рассмотрения обращения и опроса заявительницы установлено, что в период с 14 сентября по 5 ноября 2020 года неустановленное лицо умышленно пыталось поджечь ее квартиру на улице Московской, - подчеркивают в прокуратуре. - Злоумышленнику довести свой преступный умысел до конца не удалось по независящим от него обстоятельствам.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Дом №64 на улице Московской в Калуге.

Дом №64 на улице Московской находится по соседству с зданием правительства Калужской области. Он построен в XIX веке. Жители предполагают, что поджигатели появились из-за того, что они не хотят продавать свою недвижимость.

Тем временем

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