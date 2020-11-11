Жителей дома в центре Калуги закидывают коктейлями Молотова

Истории с поджогами старинных домов в исторической части города появляются в России чуть ли не каждый день. В Калуге подобных пожаров также хватает. Когда от дома уже остались одни головешки, горю не поможешь. Но еще страшнее засыпать с мыслью, что утром ты можешь просто не проснуться, сгореть или задохнуться при пожаре.

В такой ситуации находятся сейчас жильцы дома по улице Московской, 64. Двухэтажное здание появилось в Калуге еще в XIX веке и хранит в себе много интересных истории прошлого. Но сейчас, в настоящем, кто-то очень захотел спалить старинный дом.

Семья Натальи Жураковой за месяц пережила две бомбардировки коктейлями Молотова, написала несколько заявлений в полицию, но ответа так пока и не получила. Мы встретились с калужанкой и узнали, как она переживает осень 2020 года.

Наталья Журакова.

- Наталья, когда начались ваши проблемы?

- 14 сентября. Ничего не предвещало беды. Мы даже не думали, что с нами может такое произойти. Я пришла домой около четырех часов дня. Занималась домашними делами. Почувствовала гарь, подумала, что машина какая-то загазовала, и все пошло в форточку. У меня дверь была немного приоткрыта, смотрю, а оттуда валит дым. Вышла, увидела на нижней ступеньке три горящих пакета. Мало того, разрезали рубероид в двери, заложили пакет еще и туда.

- Вам самим удалось потушить пожар?

- Тушили сами, конечно, вызвали еще и пожарных. Но мы даже не заметили еще один пакет. Только в 9 вечера, когда приехали ко мне дети, поняли, что под порогом еще что-то тлеет. Зять вскрывал доски в полу, только потом удалось все потушить.

Я вызвала полицейских. Меня опросили, сняли показания. Я написала заявление. Но до сегодняшнего дня ответа на него у нас нет.

- Что произошло дальше?

- Мы вроде бы успокоились. 5 ноября утром я стала открывать ворота во дворе. Пригляделась, а недалеко от дома горит бутылка. Потушила ее я только с четвертого раза. Вновь вызвали полицейских. Опять сняли показания, я снова написала заявление. Мы же после первого случая установили камеры видеонаблюдения. На них видно, что кто-то с улицы Московской из-за забора бросает эти бутылки в наш двор.

Через дом от жилья Натальи - здание правительства Калужской области.

- Как выглядят бутылки?

- Обычные бутылки. В них налит либо керосин, либо растворитель.

- Вы кого-то подозреваете?

- Я могу только догадываться. Понимаю, что за нами и нашим домом следят. Пытаются нас запугать. В первый раз, уверена, люди видели, что я пришла домой. Во второй раз они ждали пока у нас утром включится свет. Только после этого закинули бутылки. Хотят, чтобы мы из-за страха за свою жизнь продали эту квартиру за бесценок и уехали.

- К вам обращались по поводу продажи жилья?

- Да, но я не могу точно сказать, что это было злоумышленники. Мы, правда, никогда не подавали объявлений по поводу продажи своей квартиры, но 10 августа поступил звонок от риелтора Юлии. 11 сентября еще мужчина звонил. 14 сентября произошел поджог. Еще в устной форме нам предлагали продать квартиру владельцы помещения на первом этаже. Они хотели выкупить второй этаж. А из дома что-то сделать, офисы какие-то.

Дом №64 построен в XIX веке.

- А о чем вы говорили с риелторами по телефону?

- Я вообще такие вопросы по телефону не обсуждаю. Но наша соседка говорила с ними долго. Мы пошли дальше после поджогов. Сделали детализацию звонков. Даже узнали, кто звонил нам 11 сентября. Человек был судим за мошенничество.

- А с полицией вы после этого не общались?

- 7 ноября к нам приходил полицейский. Спросил, не рассматриваю ли я эти два поджога как хулиганство. Конечно, нет. Понятно, что здесь вопрос раздела земли. Мы не хотим, чтобы с нашим домом случилось то же самое, что с домами на Воронина. Не понятно, почему на наше заявление от 14 сентября так никто и не ответил. Видите, был еще один поджог. Мы снова уже несколько заявлений написали и в полицию, и в прокуратуру. Но пока они будут разбираться, нас попросту сожгут.

Редакция «Калужского перекрестка» сделала запрос на имя начальника УМВД России по Калужской области Александра Владимировича Дедова. Надеемся, что до получения ответа с домом на Московской, 64 ничего не случится, а его жильцы останутся живы и здоровы.