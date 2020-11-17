В Калужской области не смогли выбрать главу администрации Медынского района

Николай Козлов.

В Калужской области 16 ноября не смогли назначить главу администрации. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель губернатора, глава администрации Карина БАШКАТОВА.

- Большинство депутатов Медынского районного собрания сегодня поддержали кандидатуру Козлова Николая Васильевича, возглавляющего район с 2006 года, - написала Башкатова. - Вместе с тем назначение не состоялось, так как положением о конкурсе предусмотрено назначение Главы администрации при условии поддержки 2/3 от избранного числа депутатов. Дата конкурса будет назначена дополнительно.

Отметим, что Николай Козлов еще в начале 80-х приехал в Калужскую область из Красноярского края. В 1983 году он стал начальником эксплуатации Медынского автотранспортного предприятия. Позже занимал различные партийные посты. В администрацию Медынского района на должность заместителя главы он попал в 2005 году, а через год ее возглавил.