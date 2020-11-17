В Калужской области усилятся морозы

Во вторник, 17 ноября, калужане смогут почувствовать, что до зимы осталось всего две недели. Днем ожидается морозная погода.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Калуге утром составит около -8 градусов. Днем будет в районе -6. При этом осадков не ожидается. Более того, в прогнозе ясное небо.

По предварительным данным, вторник станет самым холодным днем на этой неделе. Дальше потеплеет до нуля.