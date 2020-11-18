В Калуге покрылась льдом улица Достоевского

На улице Достоевского в Калуге между улицами Плеханова и Рылеева появился небольшой участок, покрытый льдом. Хотя снег в городе пока не выпадал.

Как сообщили в редакцию читатели, очень похоже, что вода вытекала на дорогу из колодца, расположенного на парковке. Однако в «Калугаобводоканале» опровергли эту версию.

- 16 ноября в 18:30 в диспетчерскую водоканала поступила заявка от прохожего об утечке воды. Бригада специалистов выехала, - пояснили в водоканале. - В ходе обследования выяснили, что откачивают воду из подвала на улицу по адресу: Дзержинского, 26. По указанному адресу утечек на сетях водоканала нет.

Утро 18 ноября 2020 года. Лед на парковке, тротуаре и проезжей части.

Такого состояния тротуара Калуга не видела с апреля.

Водителям стоит аккуратнее проезжать этот участок.

Когда дорогу и тротуар приведут в нормальное состояние, пока не сообщается.

Тем временем

18 ноября центральные улицы Калуги заполнит снегоуборочная техника. Коммунальщики будут тренироваться. Подробности.