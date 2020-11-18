В Калужской области мужчина напал на 19-летнюю девушку и пытался ее изнасиловать

Фото со следственного эксперимента.

В одной из деревень Боровского района Калужской области задержан 34-летний мужчина из Пермского края, который 16 ноября пытался изнасиловать 19-летнюю девушку. В среду, 18 ноября, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Инцидент произошел днем 16 ноября, когда девушка шла на работу.

- В это время на потерпевшую напал ранее не известный ей мужчина, который демонстрируя нож и высказывая угрозы убийством, отвел девушку на участок местности, заросший высокой травой, где попытался совершить ее изнасилование, - рассказали в СК. - Довести свой преступный умысел до конца мужчине не удалось, поскольку девушка оказала активное сопротивление.

В этот же день подозреваемого задержали. Мужчина приехал в наш регион из Пермского края месяц назад. Ранее он уже был судим за попытку изнасилования.

- Подозреваемый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, - подчеркивают следователи. - Органами следствия перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Предполагаемому виновнику грозит от 4 до 10 лет колонии.

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