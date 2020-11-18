В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 18 ноября

В Калужской области в среду, 18 ноября, подтвердили 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 304 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 373 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 11 160 калужан. Вероятно, такой рост выздоровевших связан с тем, что с 17 ноября пациентам для выписки достаточно сдать один отрицательный ПЦР-тест, а не два.
В списке умерших по-прежнему 97 человек. За последние сутки новых случаев не было.
На лечении остаются 3047 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 ноября 2020 года.
Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом. Об этом заявили на совещании с участием заместителя губернатора Константина Горобцова и министра здравоохранения Алана Цкаева.
Тем временем
Уже с 20 ноября в Калуге снизится разрешенная скорость на подъездной дороге к городу. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!