В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 18 ноября

В Калужской области в среду, 18 ноября, подтвердили 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 304 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 373 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 11 160 калужан. Вероятно, такой рост выздоровевших связан с тем, что с 17 ноября пациентам для выписки достаточно сдать один отрицательный ПЦР-тест, а не два.

В списке умерших по-прежнему 97 человек. За последние сутки новых случаев не было.

На лечении остаются 3047 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 1024 (-233 к предыдущему дню),

Обнинск – 326 (+11),

Боровский район – 264 (+3),

Козельский район – 185 (+11),

Людиновский район – 177 (-2),

Кировский район – 175 (+2),

Дзержинский район – 149 (-4),

Малоярославецкий район – 124 (-20),

Бабынинский район – 99 (-3),

Жуковский район – 90 (-13),

Медынский район – 71 (+2),

Сухиничский район – 65 (-1),

Юхновский район – 46 (+7),

Мещовский район – 37 (0),

Жиздринский район – 36 (0),

Ферзиковский район – 33 (-2),

Износковский район – 25 (+4),

Спас-Деменский район – 23 (0),

Перемышльский район – 21 (+1),

Думиничский район – 20 (+1),

Мосальский район - 18 (0),

Хвастовичский район – 13 (-2),

Тарусский район – 11 (+2),

Барятинский район – 9 (-1),

Куйбышевский район – 6 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом. Об этом заявили на совещании с участием заместителя губернатора Константина Горобцова и министра здравоохранения Алана Цкаева.

Тем временем

Уже с 20 ноября в Калуге снизится разрешенная скорость на подъездной дороге к городу. Подробности.

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