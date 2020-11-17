В Калуге с 20 ноября снизят разрешенную скорость на подъезде от трассы М3 «Украина»

С 20 ноября в Калуге планируется ввести новый скоростной режим на отдельных участках подъездной дороги к городу от трассы М3 «Украина», сообщают во вторник дорожники.

На километровом участке от транспортной развязки Южного обхода до Мстихино максимально разрешенная скорость будет уменьшена до 60 км/ч.

На 12 километре этой же трассы в районе поворота на санаторий-профилакторий «Строитель» разрешенная скорость будет снижена до 70 км/ч.

- Ограничение максимально разрешенной скорости направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, ликвидацию мест концентрации ДТП, снижению количества погибших на федеральных трассах, - подчеркивают дорожники. - На данных участках за 2019 - 2020 годы произошло 24 ДТП, в которых погибли 4 человека и пострадали 16. При этом основными видами нарушений являются выезд с второстепенной дороги, наезды на пешеходов, встречное и попутное столкновение транспортных средств.

1. На участке с 8 по 9 километр максимальная разрешенная скорость снизится до 60 км/ч. 2. В районе поворота на санаторий-профилакторий «Строитель» разрешенная скорость будет снижена до 70 км/ч.