$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Авто и транспорт

В Калуге с 20 ноября снизят разрешенную скорость на подъезде от трассы М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2020 10:41 2 1406
В Калуге с 20 ноября снизят разрешенную скорость на подъезде от трассы М3 «Украина»

С 20 ноября в Калуге планируется ввести новый скоростной режим на отдельных участках подъездной дороги к городу от трассы М3 «Украина», сообщают во вторник дорожники.

На километровом участке от транспортной развязки Южного обхода до Мстихино максимально разрешенная скорость будет уменьшена до 60 км/ч.

На 12 километре этой же трассы в районе поворота на санаторий-профилакторий «Строитель» разрешенная скорость будет снижена до 70 км/ч.

- Ограничение максимально разрешенной скорости направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, ликвидацию мест концентрации ДТП, снижению количества погибших на федеральных трассах, - подчеркивают дорожники. - На данных участках за 2019 - 2020 годы произошло 24 ДТП, в которых погибли 4 человека и пострадали 16. При этом основными видами нарушений являются выезд с второстепенной дороги, наезды на пешеходов, встречное и попутное столкновение транспортных средств.

Изменения затронут два участка.

1. На участке с 8 по 9 километр максимальная разрешенная скорость снизится до 60 км/ч. 2. В районе поворота на санаторий-профилакторий «Строитель» разрешенная скорость будет снижена до 70 км/ч.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2020 10:41 2 1406
Тэги: авто дороги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Банк «Открытие» о сберегательных стратегиях
Сбер приглашает калужан принять участие в «Зеленом дне»
МегаФон узнал, что смотрят калужане в пандемию
ВТБ в Калуге выдал более 450 млн рублей ипотеки в октябре
Калужские энергетики подтвердили свою готовность к зиме
24 Мбит/сек – средняя скорость мобильного интернета в России
«Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Личный кабинет клиента ВТБ банка
Анатолий Баитов - творческий путь
Как готовиться к кембриджскому экзамену по английскому. Какие курсы г. Москвы лучшие. Правила подготовки к кембриджским экзаменам.

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru