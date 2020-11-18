За сутки в Калужской области 373 человека вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили 136 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 14 304, сообщили KP40 в среду, 18 ноября, в федеральном оперативном штабе.
Вылечились от коронавируса еще 373 жителя нашего региона. Этот рекорд за сутки. Всего с болезнью справились 11 160 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. Всего в списке жертв на данный момент 97 жителей региона.
На лечении остаются 3047 человек.
По всей России за последние сутки выявили 20 985 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 991 998. Вылечились – 1 501 083, умерли – 34 387.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 18 ноября 2020 года.
Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом. Об этом заявили на совещании с участием заместителя губернатора Константина Горобцова и министра здравоохранения Алана Цкаева.
Тем временем
Уже с 20 ноября в Калуге снизится разрешенная скорость на подъездной дороге к городу. Подробности.
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