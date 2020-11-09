В Калужской области 700 безработных отправят на общественные работы

В ноябре и декабре 2020 года в Калужской области будет задействован механизм временной занятости и общественных работ. В них примут участие порядка 700 безработных граждан. В понедельник, 9 ноября, об этом заявили на совещании в правительстве региона.

- С предприятиями области в этом направлении ведется активная работа, - подчеркнули в правительстве.

По информации областного министерства труда и социальной защиты, в настоящее время уровень зарегистрированной безработицы в регионе составляет 1,96 %. До конца года ожидается его снижение до 1,8 %, а с начала 2021 года – выход на уровень безработицы доковидного периода – 0,4%.

По словам главы ведомства Павла КОНОВАЛОВА, в Калужской области – один из самых низких уровней безработицы. По этому показателю она находится на четвертом месте в Центральном федеральном округе и на восьмом - в России.

В свою очередь губернатор Владислав ШАПША отметил на совещании, что существующая положительная динамика по сокращению уровня безработицы на территории нашей области является результатом, в том числе и тех решений, которые региональные власти приняли весной по открытию и продолжению работы отраслей экономики, по отсутствию ограничительных мер, связанных с прекращением работы предприятий.

Но это возможно только при условии, если работодатели будут принимать все необходимые меры соблюдения санитарных норм, масочного режима, использования дезинфицирующих средств и правильной организации работы на своих предприятиях.

- Только таким образом мы сможем сохранить экономику и здоровье людей, - считает Владислав Шапша.

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